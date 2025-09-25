В Бурятии 25-летний почтальон прикарманил деньги двух пенсионеров

В Заиграевском районе Бурятии 25-летний руководитель отделения почтовой связи наживался на стариках. Молодого человека обвиняют в присвоении пенсий в размере 37 965 рублей. Преступление выявил сотрудник экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции.

В декабре прошлого года мужчина внес заведомо ложные сведения в программу учета о получении сельчанами пенсии, после чего прикарманил деньги себе. Из-за этого причитающиеся выплаты не получили два пенсионера.

У злоумышленника уже есть несколько судимостей – за кражу, угон автомобиля и вымогательство.

«В отношении почтальона возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», которые объединены в одно производство. Осуществляются мероприятия, направленные на возмещение материального ущерба, причинённого потерпевшим», - отметили в МВД по Бурятии.

Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.