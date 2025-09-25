Происшествия 25.09.2025 в 13:36

В Улан-Удэ мать с двумя детьми устроила ДТП

Женщина везла малышей в детсад
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ мать с двумя детьми устроила ДТП

Улан-удэнка сегодня стала виновницей ДТП, когда везла детей в садик. При повороте она не уступила дорогу проезжающей мимо иномарке.

- Авария произошла в 142-м микрорайоне. «Тойота Харриер» при повороте налево не предоставила преимущества «Филдеру» и после удара последний отлетел через бордюр и врезался в стену. в «Тойоте Филдер» находилось пять человек. Виновница везла двух детей в садик без детских кресел. Оба не были пристёгнуты, - сообщают в ТГ-канале «Аварком Кузов Салон Улан-Удэ».

У виновницы отсутствует водительское удостоверение, добавили аварийные инспекторы. Информации о пострадавших в ДТП нет.

Фото: «Аварком Кузов Салон Улан-Удэ»

