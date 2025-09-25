В Бурятии АО «Закаменск» зажало зарплату 63 работникам

В Бурятии 63 работникам компании, осуществляющей деятельность в сфере добычи и переработки цветных металлов, с начала апреля по конец августа не платили зарплату. Всего им задолжали 16,9 млн рублей. По данному факту в Джидинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по РБ завели уголовное дело.

Преступление выявила прокуратура Закаменского района в ходе надзорной проверки. Речь идет про акционерное общество «Закаменск», зарегистрированное в Москве. Ранее «Номер один» сообщал о скандале вокруг задержек выплат сотрудникам этого «вольфрамового» предприятия.

Из компании изъяли финансовые документы, необходимые для проведения соответствующих исследований. Следствием принимаются предусмотренные законом меры по восстановлению нарушенных прав потерпевших.

«Указанное противоправное деяние, связанное с полной невыплатой заработной платы или ее выплатой в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда свыше двух месяцев, влечет уголовную ответственность и наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Вместе с этим, лицо, впервые совершившее данное преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасит задолженность по заработной платы, а также уплатит проценты (денежную компенсацию) в порядке, определяемом законодательством РФ», - отметили в Следкоме Бурятии.