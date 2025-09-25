Происшествия 25.09.2025 в 15:44

В Бурятии АО «Закаменск» зажало зарплату 63 работникам

Всего людям не выплатили 16,9 млн рублей
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии АО «Закаменск» зажало зарплату 63 работникам
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии 63 работникам компании, осуществляющей деятельность в сфере добычи и переработки цветных металлов, с начала апреля по конец августа не платили зарплату. Всего им задолжали 16,9 млн рублей. По данному факту в Джидинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по РБ завели уголовное дело.

Преступление выявила прокуратура Закаменского района в ходе надзорной проверки. Речь идет про акционерное общество «Закаменск», зарегистрированное в Москве. Ранее «Номер один» сообщал о скандале вокруг задержек выплат сотрудникам этого «вольфрамового» предприятия.

Из компании изъяли финансовые документы, необходимые для проведения соответствующих исследований. Следствием принимаются предусмотренные законом меры по восстановлению нарушенных прав потерпевших.

«Указанное противоправное деяние, связанное с полной невыплатой заработной платы или ее выплатой в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда свыше двух месяцев, влечет уголовную ответственность и наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Вместе с этим, лицо, впервые совершившее данное преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасит задолженность по заработной платы, а также уплатит проценты (денежную компенсацию) в порядке, определяемом законодательством РФ», - отметили в Следкоме Бурятии.



Теги
ао закаменск долг зарплата следком

Все новости

В Бурятии осудили двух дебоширок
26.09.2025 в 17:44
Жители одного из поселков в Бурятии пожаловались на острую нехватку хлеба
26.09.2025 в 17:18
Жителю Бурятии поставили восемь имплантов в позвоночник
26.09.2025 в 17:17
В Бурятии полицейские отогнали в лес медведя, который шастал по поселку
26.09.2025 в 16:59
Житель Улан-Удэ лишился ноги из-за неудачного знакомства
26.09.2025 в 16:54
Делегация Бурятии принимает участие в международном буддийском форуме
26.09.2025 в 16:52
Сотрудник строительного магазина в Улан-Удэ прикарманил бонусы покупателей
26.09.2025 в 16:23
В Бурятии свыше тысячи дронов передали на передовую
26.09.2025 в 16:18
Делец из Бурятии сел на три года за организацию незаконной миграции
26.09.2025 в 16:08
В Бурятии ищут сбежавшего пациента психдиспансера
26.09.2025 в 15:46
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
В Бурятии осудили двух дебоширок

В Хойтобэе женщины избили свою знакомую в ее же доме

26.09.2025 в 17:44
В Бурятии полицейские отогнали в лес медведя, который шастал по поселку
Его отпугнули выстрелы из табельного оружия
26.09.2025 в 16:59
Житель Улан-Удэ лишился ноги из-за неудачного знакомства

Мужчину избил деревянной палкой малознакомый собутыльник

26.09.2025 в 16:54
Сотрудник строительного магазина в Улан-Удэ прикарманил бонусы покупателей

Мужчина оставил новоселов без бонусов за покупки

26.09.2025 в 16:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru