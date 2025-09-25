В пригороде Улан-Удэ вновь загудела майнинговая ферма

В пригороде Улан-Удэ, поселке Онохой Заиграевского района Бурятии, вновь заработала майнинговая ферма. Предприятие по добыче крипты загудело спустя полгода. Об этом сообщил местный житель, представитель «Народного фронта» Роман Брянский.

Ранее «Номер один» писал, что в апреле туда нагрянула большая проверка, в состав комиссии вошли представители прокуратуры, «Читаэнергосбыта», «Бурятэнерго», МВД, Минтранса Бурятии. Перед этим полицейские опечатали оборудование. У фирмы ООО «Инженерно-промышленный сервис» насчитали около 3000 устройств для майнинга. Ранее она организовала незаконную деятельность в поселке Саган-Нуре и нанесла ущерб около 150 млн рублей.

На шум Брянскому пожаловались онохойцы. Активист поспешил выехать на место. Сигнал подтвердился – с территории, где нелегально орудовали майнеры, снова доносится характерный гул от машинок. Мужчина также снял на видео номера стоящего возле фермы авто, но водитель не оценил этого жеста – нецензурно возмутился.

Общественники подготовили обращение в МВД.

«Как мне известно, здесь те же самые люди, которые были полгода назад. Просим правоохранительные органы разобраться в данной ситуации, так как идет отопительный сезон и, соответственно, нагрузка на электросети возрастет», - сказал Роман Брянский.