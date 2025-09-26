Происшествия 26.09.2025 в 09:15

В гаражном боксе на Лебедева в Улан-Удэ сгорели 6 грузовиков

Также пострадал 58-летний мужчина
Текст: Карина Перова
В гаражном боксе на Лебедева в Улан-Удэ сгорели 6 грузовиков
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Вчера вечером в Улан-Удэ вспыхнул гаражный бокс площадью 350 квадратных метров на улице Лебедева. Здание выгорело изнутри, огонь уничтожил 6 грузовых автомобилей и 2 электрокара (автопогрузчика).

На тушении работали 20 человек личного состава и 6 единиц техники МЧС России. В результате пожара пострадал 58-летний мужчина. Он обратился к врачам «скорой» с ожогами рук, от госпитализации отказался.

«Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим электрооборудования внутри бокса», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.

Теги
пожар лебедева гаражный бокс

