Уснувший водитель в Бурятии врезался в дерево

Вчера утром, 25 сентября, в Прибайкальском районе Бурятии уснувший за рулем водитель въехал в дерево. ДТП произошло на 381 км. автодороги «Иркутск – Улан-Удэ – Чита».

Как сообщили в ГИБДД республики 48-летний водитель автомобиля «Ниссан Блюберд» не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП четыре пассажира иномарки получили травмы различной степени тяжести, но после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены. Отметим, все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: ГИБДД РБ