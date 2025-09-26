Происшествия 26.09.2025 в 10:27
Уснувший водитель в Бурятии врезался в дерево
Компания из пяти человек ехала в Улан-Удэ
Текст: Елена Кокорина
Вчера утром, 25 сентября, в Прибайкальском районе Бурятии уснувший за рулем водитель въехал в дерево. ДТП произошло на 381 км. автодороги «Иркутск – Улан-Удэ – Чита».
Как сообщили в ГИБДД республики 48-летний водитель автомобиля «Ниссан Блюберд» не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП четыре пассажира иномарки получили травмы различной степени тяжести, но после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены. Отметим, все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.
Фото: ГИБДД РБ
