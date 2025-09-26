Происшествия 26.09.2025 в 10:37

Вечером в Улан-Удэ произошло тройное ДТП

Виновником оказался 22-летний водитель
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец, собравший за два года вождения 35 нарушений ПДД, вчера вечером совершил тройное ДТП.

Как рассказали в ГИБДД республики, виновник аварии, 22-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя по ул. Борсоева столкнулся с впереди движущимся «Лексусом» под управлением 64-летнего водителя. Тот, в свою очередь, въехал в автомобиль «Газель Некст».

В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля «Лексус», а также водитель и 19-летний пассажир «Хонды».

Вчера на территории республики было выявлено 310 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 17 нетрезвых водителей. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрирована 31 авария. Есть пострадавшие.

Фото: ГИБДД РБ

