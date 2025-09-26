В Бурятии нерп оставили без солнца в гастролирующем тюленарии

В селе Турка Прибайкальского района Бурятии пожаловались в Россельхознадзор на ненадлежащее содержание и использование морских животных в тюленарии. В бассейне плавает байкальская нерпа, также посетителям показывают эму, карликовых коз и овец.

Во время контрольно-надзорных мероприятий специалист надзорного ведомства выявил нарушения. Как оказалось, юридическое лицо не уведомляло о гастролях. Оно должно было направить уведомление в срок не менее чем за 10 дней до начала гастрольной деятельности. При этом у предпринимателя есть соответствующая лицензия на использование зверей в культурно-зрелищных целях.

«В тюленарии не предусмотрена возможность прямого солнечного освещения поверхности бассейна для содержания нерпы, а также на животных отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, характеризующие их территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние, а также эпизоотическое благополучие территорий и позволяющие их идентифицировать», - подчеркнули в Россельхознадзоре.

Юридическому лицу объявили предостережение.