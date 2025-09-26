Происшествия 26.09.2025 в 15:46
В Бурятии ищут сбежавшего пациента психдиспансера
Специалисты проверяют микроавтобусы
Текст: Карина Перова
В Заиграевском районе Бурятии ведутся поиски пациента психоневрологического диспансера села Новая Брянь. Его разыскивают сотрудники больницы, полиция. Специалисты проверяют микроавтобусы, отметили в Заиграево-инфо.24/7.
Мужчина одет в темную кепку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и серую толстовку.
Жителей просят сообщать любую информацию о сбежавшем по телефонам: 89246533528, 89834577340, 83013641371.
В паблике «Весь Улан-Удэ» заявили, что пациента психдиспансера из Новой Бряни привезли на перевязку в Заиграевскую ЦРБ. Он сбежал оттуда.