В Бурятии ищут сбежавшего пациента психдиспансера

В Заиграевском районе Бурятии ведутся поиски пациента психоневрологического диспансера села Новая Брянь. Его разыскивают сотрудники больницы, полиция. Специалисты проверяют микроавтобусы, отметили в Заиграево-инфо.24/7.

Мужчина одет в темную кепку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и серую толстовку.

Жителей просят сообщать любую информацию о сбежавшем по телефонам: 89246533528, 89834577340, 83013641371.

В паблике «Весь Улан-Удэ» заявили, что пациента психдиспансера из Новой Бряни привезли на перевязку в Заиграевскую ЦРБ. Он сбежал оттуда.