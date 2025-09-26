Сотрудник строительного магазина в Улан-Удэ прикарманил бонусы покупателей

Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении горожанина, который обвинялся в мошенничестве с использованием своего служебного положения, а также в незаконном использовании компьютерной информации, содержащей персональные данные.

Работник одной из сети строительных магазинов в Улан-Удэ в декабре 2024 года решил похитить бонусные рубли покупателей-новоселов, чтобы приобрести строительные товары для себя.

Возмущенные покупатели обращались в магазин с просьбами разобраться, куда же исчезли их бонусные рубли. По итогам служебной проверки выяснилось, что похитителем бонусов оказался один из сотрудников магазина.

Всего работник «облегчил» счета четырех покупателей. Действия мужчины суд квалифицировал как мошенничество и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей с рассрочкой на 10 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.





Фото: "Номер один"