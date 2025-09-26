Происшествия 26.09.2025 в 16:54

Житель Улан-Удэ лишился ноги из-за неудачного знакомства

Мужчину избил деревянной палкой малознакомый собутыльник

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Житель Улан-Удэ лишился ноги из-за неудачного знакомства

В феврале 2024 года трое улан-удэнцев, ранее не знакомых друг с другом, решили «сообразить на троих». Спиртное быстро ударило в голову любителя крепких напитков, и ссора из-за пустяка обернулась жестоким избиением одного из собутыльников.

В ходе попойки один из выпивавших по надуманному поводу начал оскорблять и бить руками, а также деревянной палкой в жизненно-важные органы другого мужчину, с которым познакомился всего как четверть часа.

Агрессивный выпивоха сильно избил своего собутыльника, причинил тяжкий вред здоровью. Искалечив нового знакомого, он бросил палку и ушел, хладнокровно бросив избитого, который даже не мог встать. Потерпевший всю ночь пролежал на холодном полу, кричал от боли.

Обнаружили страдальца только на следующий день, отвезли в больницу. Придя в себя, мужчина написал заявление на избившего его горожанина.

Нападавшего осудили по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Октябрьский районный суд осудил изверга к лишению свободы на четыре года с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Между тем, у потерпевшего ампутировали ногу. Так неудачно окончилась попойка горожанина в компании малознакомых собутыльников.


Фото: "Номер один"



Теги
алкоголь драка суд избиение ноги

Все новости

В Бурятии осудили двух дебоширок
26.09.2025 в 17:44
Жители одного из поселков в Бурятии пожаловались на острую нехватку хлеба
26.09.2025 в 17:18
Жителю Бурятии поставили восемь имплантов в позвоночник
26.09.2025 в 17:17
В Бурятии полицейские отогнали в лес медведя, который шастал по поселку
26.09.2025 в 16:59
Житель Улан-Удэ лишился ноги из-за неудачного знакомства
26.09.2025 в 16:54
Делегация Бурятии принимает участие в международном буддийском форуме
26.09.2025 в 16:52
Сотрудник строительного магазина в Улан-Удэ прикарманил бонусы покупателей
26.09.2025 в 16:23
В Бурятии свыше тысячи дронов передали на передовую
26.09.2025 в 16:18
Делец из Бурятии сел на три года за организацию незаконной миграции
26.09.2025 в 16:08
В Бурятии ищут сбежавшего пациента психдиспансера
26.09.2025 в 15:46
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
В Бурятии осудили двух дебоширок

В Хойтобэе женщины избили свою знакомую в ее же доме

26.09.2025 в 17:44
В Бурятии полицейские отогнали в лес медведя, который шастал по поселку
Его отпугнули выстрелы из табельного оружия
26.09.2025 в 16:59
Сотрудник строительного магазина в Улан-Удэ прикарманил бонусы покупателей

Мужчина оставил новоселов без бонусов за покупки

26.09.2025 в 16:23
В Бурятии ищут сбежавшего пациента психдиспансера
Специалисты проверяют микроавтобусы
26.09.2025 в 15:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru