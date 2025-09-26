Житель Улан-Удэ лишился ноги из-за неудачного знакомства

В феврале 2024 года трое улан-удэнцев, ранее не знакомых друг с другом, решили «сообразить на троих». Спиртное быстро ударило в голову любителя крепких напитков, и ссора из-за пустяка обернулась жестоким избиением одного из собутыльников.

В ходе попойки один из выпивавших по надуманному поводу начал оскорблять и бить руками, а также деревянной палкой в жизненно-важные органы другого мужчину, с которым познакомился всего как четверть часа.

Агрессивный выпивоха сильно избил своего собутыльника, причинил тяжкий вред здоровью. Искалечив нового знакомого, он бросил палку и ушел, хладнокровно бросив избитого, который даже не мог встать. Потерпевший всю ночь пролежал на холодном полу, кричал от боли.

Обнаружили страдальца только на следующий день, отвезли в больницу. Придя в себя, мужчина написал заявление на избившего его горожанина.

Нападавшего осудили по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Октябрьский районный суд осудил изверга к лишению свободы на четыре года с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Между тем, у потерпевшего ампутировали ногу. Так неудачно окончилась попойка горожанина в компании малознакомых собутыльников.





Фото: "Номер один"