В Бурятии полицейские отогнали в лес медведя, который шастал по поселку

Накануне в поселке Селенгинск Кабанского района Бурятии медведь вышел к людям, не на шутку напугав местных жителей. Косолапый бродил по улице Комсомольская.

Очевидица сообщила об этом в полицию. Правоохранители тут же выехали на место и увидели, как зверь шастает по дороге. Полицейские стали стрелять в воздух из табельного оружия, чтобы спугнуть хищника.

Им удалось отогнать медведя в лес. Там его застрелил прибывший охотинспектор. Никто из жителей не пострадал.

«В настоящее время полицейскими совместно с охотоведами проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности местных жителей в указанном населённом пункте», - отметили в МВД по Бурятии.