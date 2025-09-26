В Бурятии осудили двух дебоширок

В ноябре 2023 года две женщины были дома у своей знакомой в улусе Хойтобэе. Судя по всему, знакомая чем-то насолила этим женщинам. Дамы избили свою знакомую и грозились убить ее.

Женщины так и заявили своей знакомой: «Мы тебя сейчас убьём!». Сельчанка угрозу восприняла как реальную и очень испугалась. Одна из женщин схватила хозяйку дома за волосы, потянула вниз и уронила на пол. После того, как жертва оказалась на полу, агрессивно настроенная гостья дважды ударила хозяйку головой об пол. Вторая гостья изо всей силы била лежащую хозяйку кулаками по ребрам.

Пострадавшая в итоге получила вред здоровью средней тяжести.

Обеих дебоширок осудили. Одну по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», ей назначили 250 часов обязательных работ, вторую женщину судили по этой же статье, а также за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и назначили наказание в виде ограничения свободы на срок восемь месяцев.

Не согласившись с приговором, адвокаты осужденных подали апелляционные жалобы в Иволгинский районный суд, мотивировав тем, что приговор вынесен необоснованно и несправедливо, а также выразили несогласие с приговором в связи с непричастностью их доверителей к совершению преступлений, просили оправдать их подзащитных.

Иволгинский районный суд Республики Бурятия приговор в отношении двух женщин оставил без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.





Фото: "Номер один"