В Бурятии ревнивец ударил жену бутылкой по голове, порезал «розочкой» и избил

В Бурятии ревнивый житель Кяхты убил свою жену во время совместной попойки. Он ударил ее стеклянной бутылкой по голове, затем порезал «розочкой» и избил. Женщина скончалась на месте, а мужчина сбежал, скрываясь у знакомых. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей, завели уголовное дело.

Как сообщает СУ СКР по РБ, трагедия произошла ночь на 24 сентября в доме супругов. Они вместе употребляли спиртное, а затем поссорились. На почве ревности мужчина ударил женщину по голове стеклянной бутылкой, отчего она сломалась.

«Затем фигурант причинил потерпевшей резаные раны конечностей горлышком от бутылки с острыми краями, а также нанес множество ударов руками и ногами по различным частям тела, после чего скрылся. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемый был позже задержан в жилище у знакомых», - отметили в следкоме региона.

Сейчас решается вопрос о предъявлении ревнивцу обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия для установления полной картины преступления и сбора доказательств.