Происшествия 27.09.2025 в 11:00

В Бурятии ревнивец ударил жену бутылкой по голове, порезал «розочкой» и избил

Женщина скончалась на месте
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии ревнивец ударил жену бутылкой по голове, порезал «розочкой» и избил
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Бурятии ревнивый житель Кяхты убил свою жену во время совместной попойки. Он ударил ее стеклянной бутылкой по голове, затем порезал «розочкой» и избил. Женщина скончалась на месте, а мужчина сбежал, скрываясь у знакомых. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей, завели уголовное дело.

Как сообщает СУ СКР по РБ, трагедия произошла ночь на 24 сентября в доме супругов. Они вместе употребляли спиртное, а затем поссорились. На почве ревности мужчина ударил женщину по голове стеклянной бутылкой, отчего она сломалась.

«Затем фигурант причинил потерпевшей резаные раны конечностей горлышком от бутылки с острыми краями, а также нанес множество ударов руками и ногами по различным частям тела, после чего скрылся. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемый был позже задержан в жилище у знакомых», - отметили в следкоме региона.

Сейчас решается вопрос о предъявлении ревнивцу обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия для установления полной картины преступления и сбора доказательств.

Теги
бытовое убийство следком кяхта

Все новости

По Улан-Удэ проехала колонна мотоциклистов
27.09.2025 в 16:22
В Бурятии тосовцы заменили семье погибшего бойца СВО крышу дома
27.09.2025 в 15:47
Юные спортсмены из Бурятии завоевали 33 медали в Китае
27.09.2025 в 15:07
Бурятия выделила 735 тысяч рублей на ремонт крыш в Старобешево
27.09.2025 в 14:32
В Бурятии рост стоимости услуг в ЖКХ перенесут на октябрь 2026 года
27.09.2025 в 14:12
В Улан-Удэ приедет «Весна священная»
27.09.2025 в 13:58
Популярный в Бурятии Toyota RAV4 в ноябре подорожает на 2,3 миллиона
27.09.2025 в 13:22
В Бурятии правоохранители взялись за майнинговую ферму в Онохое
27.09.2025 в 13:05
На севере Бурятии спустя неделю нашли тело утонувшего водителя
27.09.2025 в 12:43
Бурятия будет сотрудничать с Буддийской Академией Ситагу из Мьянмы
27.09.2025 в 12:17
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
На севере Бурятии спустя неделю нашли тело утонувшего водителя
Мужчину унесло течением, когда он пересекал реку на «Урале»
27.09.2025 в 12:43
В Бурятии осудили двух дебоширок

В Хойтобэе женщины избили свою знакомую в ее же доме

26.09.2025 в 17:44
В Бурятии полицейские отогнали в лес медведя, который шастал по поселку
Его отпугнули выстрелы из табельного оружия
26.09.2025 в 16:59
Житель Улан-Удэ лишился ноги из-за неудачного знакомства

Мужчину избил деревянной палкой малознакомый собутыльник

26.09.2025 в 16:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru