На севере Бурятии спустя неделю нашли тело утонувшего водителя

В Северо-Байкальском районе Бурятии нашли тело 39-летнего водителя, утонувшего утром 20 сентября. Напомним, во время пересечения реки Правая Мама в 15-ти километрах от берега у него заглох «Урал», после чего мужчину унесло течением.

Труп обнаружили работодатель и трое сотрудников. Погибший был работником ООО «КварцЗолото».

«Тело доставлено в Новый Уоян, его транспортируют в Нижнеангарск», - отметили в ТГ-канале «Северобайкалье-инфо.24/7».