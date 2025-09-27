Происшествия 27.09.2025 в 12:43

На севере Бурятии спустя неделю нашли тело утонувшего водителя

Мужчину унесло течением, когда он пересекал реку на «Урале»
Текст: Карина Перова
На севере Бурятии спустя неделю нашли тело утонувшего водителя
Фото: loon.site

В Северо-Байкальском районе Бурятии нашли тело 39-летнего водителя, утонувшего утром 20 сентября. Напомним, во время пересечения реки Правая Мама в 15-ти километрах от берега у него заглох «Урал», после чего мужчину унесло течением.

Труп обнаружили работодатель и трое сотрудников. Погибший был работником ООО «КварцЗолото».

«Тело доставлено в Новый Уоян, его транспортируют в Нижнеангарск», - отметили в ТГ-канале «Северобайкалье-инфо.24/7».

правая мама водитель гибель на воде

