За сутки в Бурятии произошло восемь пожаров

Как сообщает МЧС РБ, пожары ликвидированы. Пострадавших нет. В селе Степной Дворец Кабанского района огнем поврежден жилой дом на 30 квадратах, в Вознесеновке Тарбагатайского района - летняя кухня на 2 квадратах. В поселке Кичера Северо-Байкальского района возгорание произошло в квартире на 2 квадратах, в селе Сосново-Озерское Еравнинского района крыши сарая на 1 квадрате.

Специалисты МЧС России напоминают, что нужно соблюдать правила пожарной безопасности, а при обнаружении пожара звонить по номерам 101 или 112.