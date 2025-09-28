Происшествия 28.09.2025 в 11:50
В районе Бурятии произошло ДТП
Столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус
Текст: Татьяна Жамсуева
На федеральной автомобильной дороге Р258 «Байкал» недалеко от СНТ «Цементник» произошло крупное ДТП. Столкнулись два автомобиля: маршрутный автобус - Toyota Hiace, следующий по рейсу «Улан-Удэ – Иркутск» и легковой автомобиль - Mitsubishi Pajero, следующий из поселка Кабанск. В автобусе находились 13 пассажиров. Получили ушибы разной степени тяжести 2 пассажиров и водитель.
Задействованы ПЧ-28 и 2 бригады медицинской помощи. Пострадавшие осмотрены и отпущены на амбулаторное лечение. ЕДДС района - 83013843143
