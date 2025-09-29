В Улан-Удэ водитель легковушки снес дорожное ограждение

Сегодня рано утром произошла авария на перекрестке ул. Жердева – пр. Строителей. Водитель легковушки влетел и снес дорожное ограждение.

Авария случилась недалеко от остановки. Из-за этого была частично занята крайняя правая полоса в направлении Богатырского моста.

Сейчас движение восстановлено, сообщает комитет по транспорту администрации города.