Происшествия 29.09.2025 в 09:24

Олень поднял на рога работника читинского зоопарка

Сотрудник понадеялся на мирный нрав животного, но не рассчитал своих сил
Текст: Иван Иванов
Фото: скриншот видео
Сотрудник зоопарка «Амодово» под Читой скончался 28 сентября после того, как его неожиданно атаковал изюбрь. Мужчина пытался вернуть животное в вольер.

Посетители зоопарка рассказали, что олень прорвался в соседний вольер к гусям. Увидев это, сотрудник зоопарка зачем-то в одиночку попытался вернуть животное обратно. Хотя перед этим всем было очевидно, что зверь находится в бешенстве и подходить к нему опасно.

«Олень напал на работника и повалил на землю рогами. Возле вольера было много людей с детьми, началась паника, крики, люди стали убегать, мы тоже спешно покинули парк с детьми», — рассказала читинка.

Мужчина скончался от многочисленных рваных ран, полученных от острых рогов зверя.

Директор Читинского зоопарка Вадим Костенников сообщил корреспонденту «Чита.Ру», что перед этим изюбрь сломал две стены в своем вольере. Всех посетителей после произошедшей трагедии эвакуировали, а животное пришлось застрелить.

В Telegram-канале СУ СК России по Забайкалью сообщили о проведении доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека).
