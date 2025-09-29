Мошенники заставили студентку из Бурятии опустошить карманы родителей

За последние три дня полиция Бурятии зарегистрировала 45 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности в результате действий аферистов жители республики потеряли 612 тысяч рублей. Одной из жертв мошенников стала студентка колледжа.Как рассказали в МВД Бурятии, девушке позвонили с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником учебного заведения и попросил продиктовать код для подтверждения доступа к личному кабинету. Девушка, решив, что речь идёт об электронном дневнике, сообщила код.Вскоре ей снова позвонили. Женщина на том конце провода сообщила, что аккаунт девушки на портале «Госуслуг» взломан, и все документы похищены. Она предупредила о следующем звонке и необходимости на него ответить.Через несколько минут студентке позвонил мужчина, представившийся сотрудником Департамента финансового контроля. Он подтвердил информацию о взломе и прислал в мессенджере скан удостоверения, чтобы подтвердить свою «легитимность». Затем он спросил, рассказывала ли девушка кому-либо о взломе. Получив отрицательный ответ, он сообщил, что вскоре ей позвонит следователь.Вскоре в мессенджере студентке поступил видеозвонок от человека, представившегося следователем. Он показал удостоверение, включил камеру, находясь в офисе, и сообщил, что от имени её отца злоумышленники якобы пытались перевести деньги для спонсирования вооруженных сил противника, что является преступлением. Потребовав сохранять всё в тайне, следователь попросил прислать фотографии мест хранения семейных сбережений, чтобы «зафиксировать доказательства».Студентка выполнила просьбу и отправила «следователю» фото денег. К слову, в их числе были не только рубли, но и доллары.Затем аферист убедил девушку изъять деньги из дома, обменять доллары на рубли и внести на «специальную ячейку» через банкомат. При этом злоумышленник дал подробные инструкции, включая необходимость приехать в банк утром следующего дня, и настоятельно просил удалить все звонки и переписку, чтобы родители ничего не заподозрили.Студентка сказала родителям, что плохо себя чувствует и не пойдёт в колледж. Утром, пока родителей не было дома, она взяла 100 тысяч рублей и 3 тысячи долларов и отправилась выполнять указания.В двух банках она обменяла доллары на рубли, затем купила новый смартфон и скачала поддельное приложение якобы принадлежащее Центральному банку. Вскоре ей прислали ссылку на «виртуальную ячейку» с привязанной картой и пин-кодом. Девушке велели внести на неё сначала 190 тысяч рублей, а затем — ещё 138 тысяч рублей через банкоматы. Все операции она выполнила, отправляя подтверждающие чеки собеседнику.После внесения средств студентке сообщили, что деньги временно заблокированы в рамках уголовного дела и снять их невозможно. Вместо этого ей обещали доставить наличные домой через «федерального курьера».На следующий день, после неоднократных попыток выяснить судьбу денег, девушка обнаружила, что собеседник перестал отвечать, удалил переписку и заблокировал её в мессенджере.