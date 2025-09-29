На пожаре в Бурятии сгорел 44-летний мужчина

Минувшей ночью в поселке Таксимо Муйского района Бурятии пожар унес жизнь человека. На место за четыре минуты после вызова прибыли пожарные расчёты ПЧ №52.

В целом возгорание обнаружили довольно поздно – пламя уже охватило крышу четырёхквартирного щитового дома. Огонь распространялся внутри строения. Тушить было тяжело, так как строение ветхое и были пустоты в перегородках.

Для борьбы со стихией пришлось привлечь дополнительные силы ПЧ №52, а также пожарную команду аэропорта и Муйский лесхоз. До прибытия пожарных из дома эвакуировались восемь жильцов. Во время осмотра одной из квартир обнаружили тело 44-летнего мужчины.

«Локализовать возгорание удалось лишь спустя час, на общей площади 250 квадратных метров. Причины пожара и нанесённый ущерб в настоящее время устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России по РБ», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.