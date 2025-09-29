Не пристёгнутый водитель в Бурятии от удара вылетел в окно

В Баргузинском районе Бурятии в выходные произошло смертельное ДТП. В нем погиб 51-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», ранее лишенный прав за езду в пьяном виде.

- В 50 метрах от с. Хилгана мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому в результате ДТП вылетел в окно. От полученных травм он скончался на месте происшествия, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ