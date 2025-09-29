Происшествия 29.09.2025 в 11:03
Не пристёгнутый водитель в Бурятии от удара вылетел в окно
От полученных травм он скончался на месте ДТП
Текст: Елена Кокорина
В Баргузинском районе Бурятии в выходные произошло смертельное ДТП. В нем погиб 51-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», ранее лишенный прав за езду в пьяном виде.
- В 50 метрах от с. Хилгана мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому в результате ДТП вылетел в окно. От полученных травм он скончался на месте происшествия, - рассказали в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
Тегидтп