Происшествия 29.09.2025 в 11:11
Фура слетела в кювет на трассе в Бурятии
Её водитель не справился с управлением
Текст: Андрей Константинов
ДТП случилось сегодня на 269-м км федеральной трассы «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», вблизи Клюевки водитель большегруза при подъезде к мосту с реверсивным движением не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
В результате аварии никто не пострадал. На данном участке сейчас введено реверсивное движение.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
ТегиДТП