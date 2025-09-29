Фура слетела в кювет на трассе в Бурятии

ДТП случилось сегодня на 269-м км федеральной трассы «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», вблизи Клюевки водитель большегруза при подъезде к мосту с реверсивным движением не справился с управлением и опрокинулся в кювет.





В результате аварии никто не пострадал. На данном участке сейчас введено реверсивное движение.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»