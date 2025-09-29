Мотоциклист в Бурятии погиб от столкновения с автобусом

В минувшие выходные в Селенгинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 35-летний мотоциклист.

- В с. Гусиное озеро водитель мотоцикла «Рэйсер» без прав столкнулся с автобусом «Хендэ Каунти» под управлением 37-летнего водителя, который тоже был без прав. Мотоциклист с тяжелыми травмами был госпитализирован, но через несколько часов скончался, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ