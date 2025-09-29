В Улан-Удэ пьяная девушка лишилась телефона

В полицию Улан-Удэ поступило заявление от 18-летней горожанки, которая лишилась телефона стоимостью 30 тысяч рублей. После распития спиртного в одном из ночных заведений она присела на скамейку во дворе одного из домов по ул. Советская, где и уснула.Около 7 часов утра к ней подошел мужчина и разбудил ее. Подождав, когда девушка уйдет, он похитил гаджет, забытый ею на лавочке.Сотрудникам уголовного розыска удалось найти воришку. Им оказался 48-летний ранее не судимый горожанин. Мужчина признался в содеянном. Похищенный телефон у него изъяли и вернули хозяйке. По факту кражи возбуждено уголовное дело.