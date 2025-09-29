Мотоциклисты без прав устроили три ДТП в одном районе Бурятии

Две аварии в эти выходные в Селенгинском районе произошли с участием несовершеннолетних мотоциклистов, сообщили в ГИБДД Бурятии. В субботу ночью 17-летний водитель мотоцикла «Прогаси» без прав, в 2 км. от Гусиноозерска не справился с управлением и опрокинулся. В результате молодой человек получил травм различной степени тяжести.

Второе ДТП случилось на 92 км. автодороги «Улан-Удэ – Кяхта».

- 15-летний водитель мотоцикла «Прогаси» без прав, не соблюдая дистанцию столкнулся с впереди двигавшимся мотоциклом «Рэйсер» под управлением 16-летнего студента. С места ДТП он скрылся, однако позже был задержан. В результате 15-летний школьник с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. В отношении трех родителей юных водителей составлены административные протоколы за передачу прав управления лицам, их не имеющим. На них наложен штраф в размере 30 тысяч рублей, - рассказали в ГИБДД республики.

Напомним, что еще одно ДТП в Селенгинском районе в эти выходные закончилось смертельным исходом. 35-летний мотоциклист скончался от полученных в ДТП ранений через несколько часов после госпитализации.

Фото: ГИБДД РБ