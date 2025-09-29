Происшествия 29.09.2025 в 12:01
В Улан-Удэ задержали распространителя «синтетики»
Дома у мужчины нашли крупную партию наркотиков
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии по подозрению в распространении наркотиков полицейские задержали 30-летнего горожанина. Дома у него правоохранители нашли 14 грамм синтетических наркотиков, что является крупным размером.
«Подозреваемый совместно с неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы по предварительному сговору, планировал сбыт наркотического средства бесконтактным способом через сеть «Интернет». Однако реализация преступного умысла не была завершена по обстоятельствам, не зависящим от участников преступления», - сообщили в МВД Бурятии.
За покушение на незаконный сбыт наркотиков в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Горожанин взят под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
