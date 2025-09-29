Сломанная нога стала расплатой для пьяного водителя в Бурятии

В субботу ночью в Заиграевском районе Бурятии 21-летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер» без прав попал в ДТП. Оно произошло между селами Старая Курба и Первомаевка.

- Следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны с. Старая Курба он не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил перелом бедра и был госпитализирован, рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ