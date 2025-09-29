Происшествия 29.09.2025 в 12:10
Сломанная нога стала расплатой для пьяного водителя в Бурятии
Он получил перелом перевернувшись на иномарке
Текст: Елена Кокорина
В субботу ночью в Заиграевском районе Бурятии 21-летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер» без прав попал в ДТП. Оно произошло между селами Старая Курба и Первомаевка.
- Следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны с. Старая Курба он не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил перелом бедра и был госпитализирован, рассказали в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
Тегидтп