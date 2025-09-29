Жительница Улан-Удэ выбросила тело умершего родственника на помойку

В Улан-Удэ правоохранители выясняют обстоятельства происшествия на бульваре Карла Маркса. Там вчера на мусорке возле одного из домов горожане нашли труп мужчины, завернутый в тряпку.«По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Он был инвалидом и умер в квартире в доме неподалеку. Его родственница, страдающая психическим заболеванием, замотала тело в тряпку и вынесла на улицу, оставила возле мусорных баков», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.