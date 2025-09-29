Четыре женщины в Бурятии пострадали из-за пожилого водителя

В Заиграевском районе Бурятии по вине 66-летнего водителя пострадали четыре женщины. Они были пассажирками иномарки, которую опрокинул пожилой мужчина. ДТП произошло на 147 км автодороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск».

- Водитель автомобиля «Тойота Виш» , следуя из с. Кижинга в Улан-Удэ не справился с управлением и съехал с дороги. Машина его опрокинулась. В ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре его пассажирки, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: Номер один