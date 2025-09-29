Происшествия 29.09.2025 в 12:48

Читинку похитили для работы моделью в Мьянме

Туристка съездила в Таиланд, но оказалась в другой стране без паспорта
A- A+
Текст: Иван Иванов
Читинку похитили для работы моделью в Мьянме
Фото: freepik.com
Похищенную читинку, которая предположительно работает в спецлагере на границе с Мьянмой, заставляют «работать моделью», чтобы выманивать деньги у клиентов по видео. При этом всех работников, кто не выполняет приказы, якобы бьют плетью и грозят продать на органы. Об этом 29 сентября со ссылкой на знакомую и коллегу похищенной читинки сообщает телеграм-канал Mash.

О том, что россиянку обманом вывезли в Мьянму с территории Таиланда, предположительно для принудительной работы в мошеннических call-центрах, сообщил ТАСС со ссылкой на посла РФ в Таиланде Евгения Томихина. Блогер Светлана Шерстобоева в своем Telegram-канале «Паттайя от А до Я» уточнила, что похищенной оказалась читинка.

Со слов собеседницы издания, в лагере якобы много людей из стран СНГ, особенно россиян, китайцев и уроженцев Юго-Восточной Азии.

«Славяне и европейцы в почете — владельцы скам-центра сажают их на видеоразводки. А вот азиатам не повезло — они не могут вернуться домой из-за долгов и уголовных дел, поэтому их избивают и платят за работу едой. В буферной зоне не работают никакие законы, поэтому людей заставляют работать по 16 часов в сутки и не платят за это обещанные деньги. Отпустить могут только за плату в 15 тысяч долларов. Но даже тогда „работникам“ светит миграционная тюрьма за превышение безвиза в 60 дней. Сейчас девушка всё еще там, она не может выйти из лагеря, связи с ней нет», — говорится в сообщении Mash.

Издание также отмечает, что одному читинцу ранее всё же удалось однажды сбежать из мьянмского скам-центра. Программист Вадим родом из Читы получил предложение по работе от китайского бизнесмена, но для обсуждения деталей работодатель попросил приехать в офис в Мьянме. После некоторого времени в заложниках, Вадим устроил бунт с другими работниками центра и сбежал, успев позвонить в посольство Шри-Ланки. Необходима спецоперация по вызволению туристки из буферной зоны, полагают эксперты.
Теги
похищение

Все новости

«Захолустье» признали книгой года в Бурятии
29.09.2025 в 13:15
В Улан-Удэ бабушке с процентами вернули отданные мошенникам деньги
29.09.2025 в 13:11
Читинку похитили для работы моделью в Мьянме
29.09.2025 в 12:48
Четыре женщины в Бурятии пострадали из-за пожилого водителя
29.09.2025 в 12:34
Жители Бурятии собрали полмиллиона в поддержку бойцов СВО
29.09.2025 в 12:22
Жительница Улан-Удэ выбросила тело умершего родственника на помойку
29.09.2025 в 12:12
Сломанная нога стала расплатой для пьяного водителя в Бурятии
29.09.2025 в 12:10
В Улан-Удэ задержали распространителя «синтетики»
29.09.2025 в 12:01
Джидинская спортсменка завоевала «серебро» на чемпионате мира
29.09.2025 в 11:54
Мотоциклисты без прав устроили три ДТП в одном районе Бурятии
29.09.2025 в 11:42
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
Четыре женщины в Бурятии пострадали из-за пожилого водителя
Он совершил ДТП в Заиграевском районе
29.09.2025 в 12:34
Жительница Улан-Удэ выбросила тело умершего родственника на помойку
Как выяснилось, женщина страдает расстройством психики
29.09.2025 в 12:12
Сломанная нога стала расплатой для пьяного водителя в Бурятии
Он получил перелом перевернувшись на иномарке
29.09.2025 в 12:10
В Улан-Удэ задержали распространителя «синтетики»
Дома у мужчины нашли крупную партию наркотиков
29.09.2025 в 12:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru