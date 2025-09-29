Читинку похитили для работы моделью в Мьянме

Похищенную читинку, которая предположительно работает в спецлагере на границе с Мьянмой, заставляют «работать моделью», чтобы выманивать деньги у клиентов по видео. При этом всех работников, кто не выполняет приказы, якобы бьют плетью и грозят продать на органы. Об этом 29 сентября со ссылкой на знакомую и коллегу похищенной читинки сообщает телеграм-канал Mash.О том, что россиянку обманом вывезли в Мьянму с территории Таиланда, предположительно для принудительной работы в мошеннических call-центрах, сообщил ТАСС со ссылкой на посла РФ в Таиланде Евгения Томихина. Блогер Светлана Шерстобоева в своем Telegram-канале «Паттайя от А до Я» уточнила, что похищенной оказалась читинка.Со слов собеседницы издания, в лагере якобы много людей из стран СНГ, особенно россиян, китайцев и уроженцев Юго-Восточной Азии.«Славяне и европейцы в почете — владельцы скам-центра сажают их на видеоразводки. А вот азиатам не повезло — они не могут вернуться домой из-за долгов и уголовных дел, поэтому их избивают и платят за работу едой. В буферной зоне не работают никакие законы, поэтому людей заставляют работать по 16 часов в сутки и не платят за это обещанные деньги. Отпустить могут только за плату в 15 тысяч долларов. Но даже тогда „работникам“ светит миграционная тюрьма за превышение безвиза в 60 дней. Сейчас девушка всё еще там, она не может выйти из лагеря, связи с ней нет», — говорится в сообщении Mash.Издание также отмечает, что одному читинцу ранее всё же удалось однажды сбежать из мьянмского скам-центра. Программист Вадим родом из Читы получил предложение по работе от китайского бизнесмена, но для обсуждения деталей работодатель попросил приехать в офис в Мьянме. После некоторого времени в заложниках, Вадим устроил бунт с другими работниками центра и сбежал, успев позвонить в посольство Шри-Ланки. Необходима спецоперация по вызволению туристки из буферной зоны, полагают эксперты.