Происшествия 29.09.2025 в 14:03
Три жителя Бурятии погибли в Забайкалье
80-летний водитель иномарки влетел в стоящий большегруз
Текст: Андрей Константинов
Страшное ДТП случилось на федеральной трассе в Хилокском районе Забайкальского края. Там вечером 28 сентября 80-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» врезался в стоящий из-за поломки грузовик «Ситрак».
«В результате аварии на месте происшествия погибли водитель легкового автомобиля и два пассажира, 1939 и 1948 годов рождения. В лечебное учреждение госпитализирована 76-летняя пассажирка. Все они жители Республики Бурятия», - сообщили в МВД Забайкальского края.
Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
