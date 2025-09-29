Три жителя Бурятии погибли в Забайкалье

Страшное ДТП случилось на федеральной трассе в Хилокском районе Забайкальского края. Там вечером 28 сентября 80-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» врезался в стоящий из-за поломки грузовик «Ситрак».«В результате аварии на месте происшествия погибли водитель легкового автомобиля и два пассажира, 1939 и 1948 годов рождения. В лечебное учреждение госпитализирована 76-летняя пассажирка. Все они жители Республики Бурятия», - сообщили в МВД Забайкальского края.Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.