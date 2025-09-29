Происшествия 29.09.2025 в 14:03

Три жителя Бурятии погибли в Забайкалье

80-летний водитель иномарки влетел в стоящий большегруз
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Три жителя Бурятии погибли в Забайкалье
Фото: скриншот видео
Страшное ДТП случилось на федеральной трассе в Хилокском районе Забайкальского края. Там вечером 28 сентября 80-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» врезался в стоящий из-за поломки грузовик «Ситрак». 

«В результате аварии на месте происшествия погибли водитель легкового автомобиля и два пассажира, 1939 и 1948 годов рождения. В лечебное учреждение госпитализирована 76-летняя пассажирка. Все они жители Республики Бурятия», - сообщили в МВД Забайкальского края. 

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии заключили под стражу двух бычков
29.09.2025 в 15:37
Житель Улан-Удэ прятал наркотики у себя на работе
29.09.2025 в 15:26
В Монголии спикера парламента избрали лидером правящей партии
29.09.2025 в 15:12
Под Новосибирском курьер избил 15-летнюю девочку с мамой в подъезде
29.09.2025 в 14:50
Улан-удэнка едва не задушила 3-летнюю дочь шнуром от удлинителя в бане
29.09.2025 в 14:48
Юрточные районы столицы Монголии начнут отапливать российским газом
29.09.2025 в 14:35
В Бурятии пожаловались на трухлявые причалы возле Байкала
29.09.2025 в 14:32
Житель Бурятии нашел средневековые артефакты
29.09.2025 в 14:18
Бабьему лету в Бурятии пришел конец
29.09.2025 в 14:14
Три жителя Бурятии погибли в Забайкалье
29.09.2025 в 14:03
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
Под Новосибирском курьер избил 15-летнюю девочку с мамой в подъезде
Однако уголовное дело по данному факту не возбудили
29.09.2025 в 14:50
Улан-удэнка едва не задушила 3-летнюю дочь шнуром от удлинителя в бане
Перед этим пьяная горожанка повздорила со своим отцом
29.09.2025 в 14:48
Читинку похитили для работы моделью в Мьянме
Туристка съездила в Таиланд, но оказалась в другой стране без паспорта
29.09.2025 в 12:48
Четыре женщины в Бурятии пострадали из-за пожилого водителя
Он совершил ДТП в Заиграевском районе
29.09.2025 в 12:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru