Улан-удэнка едва не задушила 3-летнюю дочь шнуром от удлинителя в бане

В Улан-Удэ мать чуть не задушила 3-летнюю дочь шнуром от удлинителя в бане. Жуткий инцидент произошел вечером 26 сентября на окраине города. По факту покушения на убийство малолетнего завели уголовное дело, сообщает СУ СКР по Бурятии.

Обвиняемая проживала в доме с родителями и двумя малолетними дочерями. В тот роковой день она вернулась пьяная с корпоратива – около полуночи. Из-за этого у них с отцом возник конфликт и потасовка.

После этого началось страшное – женщина зачем-то схватила 3-летнюю дочь и убежала с ней в баню, где накинула ребенку на шею петлю от электрического удлинителя и намеревалась задушить. Малышку спас дедушка – он выхватил ее из рук матери, затем вернулся в дом и вызвал полицию.

Горожанка попыталась сбежать, но спустя некоторое время вернулась на место происшествия, где ее задержали.

«В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - отметили в Следкоме региона.