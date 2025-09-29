Под Новосибирском курьер избил 15-летнюю девочку с мамой в подъезде

- Днем мы с дочерью возвращались домой, подошли к подъезду и увидели незнакомца, он дергал дверь. Я спросила: «Вам в какую квартиру?». Он начал кричать, дочка испугалась и забежала в подъезд. Он заталкивает меня в подъезд и начинает бить, кричит: «ты жирная» и прочие оскорбления. Затем он ударил дочь. В итоге его спугнули соседи, - рассказала КП-Новосибирск Надежда, мама девочки.









В Бердске курьер напал на маму с 15-летней девочкой и избил в подъезде. ЧП произошло 6 августа на улице Максима Горького.Женщина вызвала полицию, написала заявление. Врачи установили ей и дочери легкий вред здоровью. Однако уголовное дело не возбудили. В полиции прокомментировали:- Сообщение поступало, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.