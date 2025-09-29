Происшествия 29.09.2025 в 16:47

В Бурятии следователи откопали бочку с мертвым китайцем

Его в ходе ссоры жестоко убили соотечественники
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии следователи откопали бочку с мертвым китайцем
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении двух китайцев – отца и сына. Они обвиняются в убийстве и угоне.

Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло 19 сентября 2024 года на территории лесопилки возле села Турка Прибайкальского района, где работали иностранцы. В этот день к ним приехал знакомый соотечественник. Во время беседы китайцы начали ругаться и ссориться. В ходе возникшей потасовки отец и сын повалили приехавшего мужчину на землю и принялись бить его деревянным бруском по голове. От полученных травм тот скончался на месте. 

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники поместили тело жертвы в металлическую бочку и при помощи спецтехники закопали ее на территории лесопилки. Личные вещи убитого они выкинули, а машину, на которой он приехал - отогнали в лес и спрятали.


Вскоре жена убитого китайца обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении супруга. По дорожным камерам следователи выяснили маршрут движения автомобиля, установив, что тот приехал на пилораму. Среди ее работников нашлись и очевидцы, давшие показания об обстоятельствах преступления. После этого силовики задержали участников расправы и откопали бочку с телом.


Сейчас уголовное дело поступило на рассмотрение в Верховный суд Бурятии. Обвиняемые в убийстве китайцы все это время содержались в СИЗО. Суд отказался избрать им более мягкую меру пресечения, несмотря на их жалобы на ухудшение самочувствия в условиях следственного изолятора и невозможности приема привычной пищи. 

Фото: Следственный комитет, прокуратура Бурятии
убийство

