В Бурятии следователи откопали бочку с мертвым китайцем

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники поместили тело жертвы в металлическую бочку и при помощи спецтехники закопали ее на территории лесопилки. Личные вещи убитого они выкинули, а машину, на которой он приехал - отогнали в лес и спрятали.











Вскоре жена убитого китайца обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении супруга. По дорожным камерам следователи выяснили маршрут движения автомобиля, установив, что тот приехал на пилораму. Среди ее работников нашлись и очевидцы, давшие показания об обстоятельствах преступления. После этого силовики задержали участников расправы и откопали бочку с телом.









