Происшествия 29.09.2025 в 17:07

В Улан-Удэ девушка ударила сотрудника ГАИ

Автоинспекторы поймали пьяным за рулем ее кавалера
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ девушка ударила сотрудника ГАИ
Фото: МВД по Бурятии

В Улан-Удэ пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС. Когда нарушителя остановили, его спутница ударила одного из автоинспекторов.

Гонка развернулась минувшей ночью. ГАИшники заметили «Тойоту Авенсис» без номеров. Требование остановиться автомобилист проигнорировал и продолжил движение. В одном из дворов по пути он зацепил припаркованную машину. Иномарку удиравшего лихача удалось заблокировать при помощи дополнительного экипажа ДПС.

За рулем сидел 36-летний мужчина, от которого разило алкоголем. Тот отказался показывать документы на транспортное средство, не давал полицейским установить его личность и оформить административный материал.

А его спутница и вовсе ударила одного из правоохранителей. За применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника полиции ей грозит «уголовка» (ст. 318 УК РФ) – решается вопрос о возбуждении дела.

Спустя время парочку удалось угомонить. Как оказалось, срок действия водительского удостоверения мужчины закончился месяц назад.

«Результат освидетельствования показал 0.71 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Транспортное средство перемещено на специализированную штрафстоянку. В отношении 36-летнего горожанина составлено несколько административных протоколов», - отметили в МВД по Бурятии.

Теги
пьяная езда МВД

