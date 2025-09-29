В Бурятии ссора на парковке у «Абсолюта» переросла в поножовщину

В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении мужчины, который в ходе ссоры едва не отправил на тот свет своего оппонента.Как рассказали в Верховном суде Бурятии, происшествие случилось на автомобильной парковке у магазина «Абсолют». Там обвиняемый поссорился с другим человеком. В ходе конфликта он достал нож и ударил им оппонента в правое бедро, повредив бедренную артерию и бедренную вену. Несмотря на опасное ранение, потерпевшего удалось спасти.Рассмотрев материалы дела, райсуд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека и приговорил его к 3 годам колонии общего режима. Посчитав приговор слишком суровым, осужденный обжаловал его, прося ограничить наказание условным сроком.«Изучив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, поскольку наказание осужденному назначено в соответствии с требованиями уголовного закона и соразмерно содеянному», - сообщили в Верховном суде.