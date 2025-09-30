В Улан-Удэ пропала 15-летняя девушка

В Улан-Удэ полиция разыскивает 15-летнюю Юлию Корнилову. 29 сентября девушка ушла из дома на ул. Солнечная и не вернулась.Приметы: рост 163 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые до плеч, глаза серо-голубые.Была одета: бежевая куртка, белая кофта, чёрные широкие джинсы, корсет, черная футболка, чёрные кроссовки.Ранее она уже уходила из дома.При наличии информации о разыскиваемой девушке или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 29-24-20, 8 (914) 638-05-27 или 102.