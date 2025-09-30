В Бурятии женщина и трехлетний ребенок получили травмы в ДТП

ДТП с пострадавшими случилось вечером 30 сентября в Баргузинском районе Бурятии.«В 5 км от села Баргузин 30-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии травмы получили 53-летняя пассажирка и 3-летний ребенок, находившийся на заднем сидении в автокресле», - сообщили о происшествии в Госавтоинспекции Бурятии.