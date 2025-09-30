Происшествия 30.09.2025 в 09:44

В Бурятии женщина и трехлетний ребенок получили травмы в ДТП

Недалеко от Баргузина перевернулась «Тойота Камри»
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии женщина и трехлетний ребенок получили травмы в ДТП
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП с пострадавшими случилось вечером 30 сентября в Баргузинском районе Бурятии.

«В 5 км от села Баргузин 30-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии травмы получили 53-летняя пассажирка и 3-летний ребенок, находившийся на заднем сидении в автокресле», - сообщили о происшествии в Госавтоинспекции Бурятии.
Теги
ДТП

ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ ищут водителя, сбившего 10-летнюю девочку
Он довез пострадавшего ребенка до дома и уехал
30.09.2025 в 09:31
В Улан-Удэ пропала 15-летняя девушка
Она ушла из дома 29 сентября и не вернулась
30.09.2025 в 09:16
В Бурятии ссора на парковке у «Абсолюта» переросла в поножовщину
Один из участников конфликта едва не отправился на тот свет
29.09.2025 в 17:53
В Улан-Удэ девушка ударила сотрудника ГАИ
Автоинспекторы поймали пьяным за рулем ее кавалера
29.09.2025 в 17:07
