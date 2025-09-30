Происшествия 30.09.2025 в 11:26

В одной из мастерской в Бурятии сам по себе загорелся телефон

Смартфон ремонтнику принесли без коробки
Текст: Светлана Чун-зу-мин
В одной из мастерской в Бурятии сам по себе загорелся телефон
Фото: «Номер один»

В одной из мастерской по ремонту техники в Хоринском районе Бурятии загорелся телефон. Как рассказал мастер нашему изданию, гаджет в этот момент просто лежал на столе.

Смартфон ему принесли без коробки, чтобы поменять дисплей. К ремонту молодой человек приступить не успел. И затруднился назвать модель.

«Телефон просто в стороне лежал. Потом слышу: шипит, задымился. Пока на улицу выбегал с ним он загорелся», - отметил парень.

