В одной из мастерской в Бурятии сам по себе загорелся телефон

В одной из мастерской по ремонту техники в Хоринском районе Бурятии загорелся телефон. Как рассказал мастер нашему изданию, гаджет в этот момент просто лежал на столе.

Смартфон ему принесли без коробки, чтобы поменять дисплей. К ремонту молодой человек приступить не успел. И затруднился назвать модель.

«Телефон просто в стороне лежал. Потом слышу: шипит, задымился. Пока на улицу выбегал с ним он загорелся», - отметил парень.