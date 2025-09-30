В Улан-Удэ обокрали Индиру Шагдарову

Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении двух работников одного из магазинов «Абсолют». Они обвинялись в хищении.Как следует из материалов дела, обвиняемые являлись менеджерами-комплектовщиками. Преступление они совершили в начале декабря 2024 года, предварительно, вступив в сговор.«Используя доступ к кассе магазина, злоумышленники аннулировали чек и изготовили рукописное заявление о возврате денежных средств, тем самым противоправно обратили в свою пользу денежные средства в размере 27 954 рубля 20 копеек, принадлежащие ИП Шагдарова И.В.», - рассказали в суде.В ходе судебного разбирательства обвиняемые признали свою вину. Их приговорили к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.Приговор еще не вступил в законную силу.