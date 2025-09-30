Происшествия 30.09.2025 в 15:19

В Бурятии мужчина зарезал сына своей сожительницы

Трагедия произошла в Нижнем Саянтуе
Текст: Карина Перова

Фото: СУ СКР по Бурятии

В Бурятии произошло очередное бытовое убийство по пьяной лавочке. Трагедия развернулась в одном из домов в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района в ночь на 29 сентября. Там мужчина зарезал взрослого сына своей сожительницы.

Они вместе употребляли спиртное, затем поссорились. Сельчанин схватил кухонный нож и несколько раз ударил пасынка в область грудной клетки спереди и сзади.

Потерпевший скончался на месте от полученных повреждений. Преступник не пытался скрыться, на допросе дал подробные показания об обстоятельствах трагедии. Возбуждено уголовное дело.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - добавили в СУ СКР по Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Кяхте во время совместной попойки ревнивец ударил жену бутылкой по голове, порезал «розочкой» и избил. Женщина скончалась на месте.


