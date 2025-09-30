Происшествия 30.09.2025 в 15:33

«Муж успел вынести только нашего трехлетнего сына»

Под Новосибирском в пожаре погибла семилетняя девочка
Текст: КП-Новосибирск
Фото: СУ СКР по Новосибирской области, прокуратура Новосибирской области
Трагедия произошла вечером 22 сентября в поселке Маслянино под Новосибирском: загорелся частный дом на двух хозяев, соседи увидели дым и вызвали пожарных.

- Я была в этот момент на работе, муж мне рассказал, что когда он проснулся, все было в дыму. Он схватил сына и выскочил. Думал, что дочь на детской площадке, как обычно. А она пришла после школы и легла спать в детской, – рассказала КП-Новосибирск мама девочки. - Я прибежала с работы, стояли пожарные машины, дом был потушен. Пожарные сказали: не переживайте, все живые. Я увидела сына и мужа с ожогами. Спросила: где дочка? Муж испугался, он сказал, что бегал и искал ее в горящей комнате, но не нашел — сумел вынести только нашего трехлетнего сына. Дети сбегали на площадку и сказали, что дочери там не было.

Пожарные во второй раз обыскали комнаты и нашли девочку под кроватью.

- Дочка спряталась под кроватью, потому что испугалась огня и дыма. Скорая к тому моменту, когда ее нашли, уже уехала, поэтому дочку пытались спасти пожарные. Вернувшиеся врачи скорой констатировали смерть моей девочки, – рассказала мама ребенка.

По словам мамы, девочка погибла от отравления угарным газом. В детской недавно делали новый ремонт, огонь уничтожил пластиковые панели и натяжные потолки.

МЧС сообщило, что, по предварительной версии, причиной пожара могла стать детская шалость. Однако родные девочки утверждают, что виновата проводка:

- Она старая, алюминиевая – мы этот дом брали в ипотеку и планировали ее менять, но не успели. Возгорание началось в углу, где раньше была заброшенная розетка, о которой мы даже не знали. Ребенок туда не лез, в том углу стояли новогодние игрушки и искусственная елка, мы их доставали раз в год, – рассказала мама девочки. – Но заключения эксперта пока у нас нет.

Трагедия потрясла село Маслянино, сотни человек откликнулись на сбор средств для семьи. По словам местных жителей, семья благополучная, никогда на учетах не состояла. 7-летняя девочка в этом году впервые пошла учиться в школу.

- Пожарного извещателя в доме не было: семья не многодетная, поэтому датчиками они не обеспечивались. Пожар начался в комнате 7-летней девочки, ее не смогли спасти, так как она находилась рядом с очагом пожара. Отец в этот момент спал, он успел спасти 3-летнего ребенка, – сообщили КП-Новосибирск в местной пожарной охране.

Следователи СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, прокуратура начала проверку. Местные жители просят не наказывать семью, вины родителей в смерти девочки не видят.

- Завтра будет 9 дней, как погибла Ира. Огромное спасибо всем, кто поддержал нас в горе, кто жертвовал средства, вещи и технику. Дом подлежит восстановлению, мы сейчас чистим все потолки, стены и дверные косяки от гари, – сообщила мама девочки. - Мы просим помощи в виде стройматериалов: доски, ДСП, панели, другие материалы - мы будем очень благодарны. До первого снега мы сами не успеем восстановить жилье, очень большой масштаб работы.
