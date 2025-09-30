Происшествия 30.09.2025 в 15:33
«Муж успел вынести только нашего трехлетнего сына»
Под Новосибирском в пожаре погибла семилетняя девочка
Текст: КП-Новосибирск
Трагедия произошла вечером 22 сентября в поселке Маслянино под Новосибирском: загорелся частный дом на двух хозяев, соседи увидели дым и вызвали пожарных.
- Я была в этот момент на работе, муж мне рассказал, что когда он проснулся, все было в дыму. Он схватил сына и выскочил. Думал, что дочь на детской площадке, как обычно. А она пришла после школы и легла спать в детской, – рассказала КП-Новосибирск мама девочки. - Я прибежала с работы, стояли пожарные машины, дом был потушен. Пожарные сказали: не переживайте, все живые. Я увидела сына и мужа с ожогами. Спросила: где дочка? Муж испугался, он сказал, что бегал и искал ее в горящей комнате, но не нашел — сумел вынести только нашего трехлетнего сына. Дети сбегали на площадку и сказали, что дочери там не было.
Пожарные во второй раз обыскали комнаты и нашли девочку под кроватью.
- Дочка спряталась под кроватью, потому что испугалась огня и дыма. Скорая к тому моменту, когда ее нашли, уже уехала, поэтому дочку пытались спасти пожарные. Вернувшиеся врачи скорой констатировали смерть моей девочки, – рассказала мама ребенка.
По словам мамы, девочка погибла от отравления угарным газом. В детской недавно делали новый ремонт, огонь уничтожил пластиковые панели и натяжные потолки.
МЧС сообщило, что, по предварительной версии, причиной пожара могла стать детская шалость. Однако родные девочки утверждают, что виновата проводка:
- Она старая, алюминиевая – мы этот дом брали в ипотеку и планировали ее менять, но не успели. Возгорание началось в углу, где раньше была заброшенная розетка, о которой мы даже не знали. Ребенок туда не лез, в том углу стояли новогодние игрушки и искусственная елка, мы их доставали раз в год, – рассказала мама девочки. – Но заключения эксперта пока у нас нет.
Трагедия потрясла село Маслянино, сотни человек откликнулись на сбор средств для семьи. По словам местных жителей, семья благополучная, никогда на учетах не состояла. 7-летняя девочка в этом году впервые пошла учиться в школу.
- Пожарного извещателя в доме не было: семья не многодетная, поэтому датчиками они не обеспечивались. Пожар начался в комнате 7-летней девочки, ее не смогли спасти, так как она находилась рядом с очагом пожара. Отец в этот момент спал, он успел спасти 3-летнего ребенка, – сообщили КП-Новосибирск в местной пожарной охране.
Следователи СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, прокуратура начала проверку. Местные жители просят не наказывать семью, вины родителей в смерти девочки не видят.
- Завтра будет 9 дней, как погибла Ира. Огромное спасибо всем, кто поддержал нас в горе, кто жертвовал средства, вещи и технику. Дом подлежит восстановлению, мы сейчас чистим все потолки, стены и дверные косяки от гари, – сообщила мама девочки. - Мы просим помощи в виде стройматериалов: доски, ДСП, панели, другие материалы - мы будем очень благодарны. До первого снега мы сами не успеем восстановить жилье, очень большой масштаб работы.
Трагедия потрясла село Маслянино, сотни человек откликнулись на сбор средств для семьи. По словам местных жителей, семья благополучная, никогда на учетах не состояла. 7-летняя девочка в этом году впервые пошла учиться в школу.
- Пожарного извещателя в доме не было: семья не многодетная, поэтому датчиками они не обеспечивались. Пожар начался в комнате 7-летней девочки, ее не смогли спасти, так как она находилась рядом с очагом пожара. Отец в этот момент спал, он успел спасти 3-летнего ребенка, – сообщили КП-Новосибирск в местной пожарной охране.
Следователи СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, прокуратура начала проверку. Местные жители просят не наказывать семью, вины родителей в смерти девочки не видят.
- Завтра будет 9 дней, как погибла Ира. Огромное спасибо всем, кто поддержал нас в горе, кто жертвовал средства, вещи и технику. Дом подлежит восстановлению, мы сейчас чистим все потолки, стены и дверные косяки от гари, – сообщила мама девочки. - Мы просим помощи в виде стройматериалов: доски, ДСП, панели, другие материалы - мы будем очень благодарны. До первого снега мы сами не успеем восстановить жилье, очень большой масштаб работы.
