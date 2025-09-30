Происшествия 30.09.2025 в 15:42

По факту массовой давки в иркутской школе следователи проводят проверку

В школе № 19 свыше 2000 учеников разнесли раздевалку, есть травмированные
Текст: Иван Иванов
Фото: группа школы № 19 г. Иркутск во ВКонтакте

По факту инцидента в школе № 19 в Иркутске проводится проверка. Вчера там из-за одновременного выхода всех учеников из классов и их направления в гардероб образовалась давка. Как сообщается в СМИ, школьники шли буквально по головам, дети падали и получали травмы, часть из них обратились за медицинской помощью.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», - сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, что проблема не нова и характерна для больших школ, расположенных в спальных районах городов. При этом финансирование охраны (от чего зависит организация безопасности учебных заведений) в Иркутской области сократили. Прежде всего из-за проблем с наполнением местного бюджета.

