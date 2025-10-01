Жительница Улан-Удэ осталась без «инвестиционного портфеля»

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 24 преступления, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители республики отдали аферистам почти 1,5 млн рублей. Одной из жертв мошенников стала жительница Улан-Удэ, которая искала дополнительный заработок в интернете.Как рассказали в МВД Бурятии, 30 августа горожанка наткнулась на рекламу в соцсети, предлагавшую получить высокий доход от инвестиций на финансовых рынках. Женщина перешла по ссылке, после чего с ней связалась «специалист по финансовым вопросам». Используя отработанные методики психологического воздействия, мошенница заверила улан-удэнку в высокой доходности вложений и полной легальности операций, в том числе в отсутствии проблем с налоговыми органами. Это создало у горожанки иллюзию надёжности и законности предлагаемой схемы.Под предлогом открытия торгового счёта мошенница склонила улан-удэнку к первому денежному переводу. При этом, чтобы затруднить отслеживание переписки, злоумышленница настояла на установке специального мессенджера, через который в дальнейшем велось всё общение.«Находясь под постоянным психологическим давлением, потерпевшая совершила серию переводов на общую сумму 726 900 рублей. Деньги поступали с её банковского счёта на номер мобильного телефона, зарегистрированный на неизвестное лицо, а также через популярное приложение для денежных переводов — на счета, контролируемые мошенниками. Для имитации реальной инвестиционной деятельности преступники предоставили ей доступ к фиктивному веб-сайту, где отображался ложный рост её «инвестиционного портфеля». Эта визуализация укрепляла её уверенность в легитимности происходящего и подталкивала к новым вложениям», - рассказали в полиции.Закончилась эта история вполне логическим финалом. Когда аферисты вновь потребовали у горожанки внести деньги на счет, она, наконец, осознала, что ее обманывают и обратилась в правоохранительные органы.