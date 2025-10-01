В Бурятии пропал 37-летний мужчина

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 37-летнего жителя села Турунтаево Прибайкальского района Василия Ларионова. Мужчина пропал 25 сентября.Приметы: рост 192 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.Был одет: темно-зеленая куртка, черная футболка, темно-зеленые штаны, серые кроссовки, черная кепка.Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.