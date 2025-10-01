Происшествия 01.10.2025 в 09:36

Покидая Кому жительница Бурятии столкнулась с лошадью

ДТП произошло по пути в село Турунтаево
Текст: Елена Кокорина
Покидая Кому жительница Бурятии столкнулась с лошадью

Сразу два ДТП вчерашним вечером произошло в Бурятии в связи с наездами на лошадей. Одно случилось между селами Кома и Турунтаево в Прибайкалье, второе в селе Толтой Тункинского района.

- Около 8 часов вечера 42-летняя водитель автомобиля «Дэу Матиз», следуя из села Кома в Турунтаево наехала на лошадь и съехала из-за этого с дороги. В результате ДТП водитель и 48-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГИБДД республики.

Второе ДТП в Тункинском районе произошло около 10 часов вечера. Там- 34-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» тоже столкнулся с лошадью. В результате происшествия травмы получил 5-летний пассажир иномарки.

Фото: ГИБДД РБ

