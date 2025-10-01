Происшествия 01.10.2025 в 13:09
«Подкараулю и отомщу»
Новосибирец поджег квартиру отказавшей ему девушки — внутри была ее дочка
Текст: КП-Новосибирск
Оля начала общаться с 39-летним Васей в соцсетях год назад: мужчина ответил ей на комментарий под постом в одном из новосибирских пабликов, завязалось онлайн-общение. Вскоре мужчина попытался ухаживать за Олей – присылал цветы, которые привозил с дачи.
- Мы встретились пару раз, погуляли в парке, Вася показался мне странным. Он говорил, что официально не трудоустроен – подрабатывает, а где — неизвестно. В речи употреблял тюремный жаргон, я спросила — сидел ли он, по его словам — семь раз. Я решила прекратить общение. Потом был месяц затишья, а затем Вася стал снова писать. Я же постоянно говорила, что занята. В январе на каникулах он стал настаивать на встрече, а услышав отказ, стал угрожать, — рассказала КП-Новосибирск Оля.
Неудавшийся кавалер, со слов сибирячки, стал писать десятки сообщений с угрозами: «Готовь огнетушитель», «Купи памперсы». Потом Вася стал названивать и пугать: угрожал «Подкараулю и отомщу», «Подожгу квартиру и дачу». 8 января женщина написала заявление в полицию Кировского района.
- Вскоре Вася извинился. Но весной все началось снова: Вася настойчиво предлагал встречаться, угрожал сжечь квартиру и дачу. А 24 мая подкараулил меня у дома, достал канистру и подошел ко мне, когда я сидела в своем авто. От канистры пахло бензином. Я сказала, что звоню в полицию — он замахнулся на меня, от него сильно пахло алкоголем. Тут подошла моя дочка-десятиклассница, и он немного успокоился, в итоге сел в свой «Ниссан» и уехал, — рассказала Ольга. — Я писала жалобу в МВД, оттуда пришел ответ, что в его действиях якобы нет состава преступления.
Преследования продолжились на следующий день — мужчина снова приехал в балаклаве, с канистрой, стал обливать машину Ольги. Женщина вызвала полицию. По ее словам, сотрудники МВД забрали его в отделение и отпустили через три часа, он снова пришел с дубинкой во двор.
- Летом он продолжал молча преследовать меня. Часто приезжал к дому, караулил нас с дочкой, потом ехал за нами до школы, в магазин, на работу, — рассказала Ольга. — 26 сентября он ездил за мной, а вечером кинул петарду рядом с машиной. 27 сентября его автомобиль снова видели во дворе, а 28 сентября около 14:00 поджег дверь моей квартиры. Дочка пошла в магазин, открыла дверь квартиры — а в лицо ей ударили клубы едкого дыма. Мы вызвали пожарных, они быстро потушили пламя. Дознаватели сказали, что это поджог. Я поехала в полицию и написала заявление.
Около девяти вечера поджигатель снова пришел к Ольге. Ее спасли соседи — они увидели, что горит деревянный пол перед ее квартирой.Пожарные снова приехали и потушили, сказали, что поджигатель налил ацетона на деревянный пол в подъезде, накидал спичек и поджег. На следующий день мужчина снова вернулся.
- Вечером 28 сентября была третья попытка, мы с дочкой подходили к дому и увидели Васю c железной битой в руках. Дождались, когда он уедет и пошли домой. Встревоженные соседи рассказали нам, что он снова пришел и облил пол горючей жидкостью, но они спугнули его и сняли на видео. - рассказала Ольга. - Мы боимся выходить из подъезда, теперь уже дома спать боимся, опасаемся поджога. Соседи тоже встревожены, ведь дом газифицирован, а перекрытия в нем деревянные. Полиция не может нас защитить, мы дали огласку в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск». Дочь в истерике двое суток, пьет успокоительные, не ходит в школу, я ее охраняю. Участковый откровенно советовал поменять место жительства, теперь говорит, что есть признаки уголовного дела о поджоге. Очень надеемся, что полиция что-то сделает.
Тегиподжог