Происшествия 01.10.2025 в 15:42

В Бурятии похитили два трактора

Свидетелей происшествия просят связаться с полицией
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии похитили два трактора
Фото: архив «Номер один»
Дерзкая кража случилась ночью 26 сентября в Джидинском районе Бурятии. Там неизвестные похитили сразу два трактора, оставленные вблизи автодороги недалеко от села Додо-Ичетуй. Их стоимость владелец оценил в сумму свыше миллиона рублей.

Как сообщили в МВД Бурятии, по факту случившегося райотдел полиции уже возбудил уголовное дело. 

«Если вы обладаете какой-либо информацией о данном преступлении или о местонахождении похищенной техники, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (301 34) 97-5-12, 8 (924) 653-67-77 или 102. Анонимность гарантируется», - обратились к жителям республики в МВД.

Полиция настоятельно рекомендует собственникам не оставлять свое имущество без присмотра и принимать необходимые меры для его сохранности.
кража

