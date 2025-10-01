В Бурятии похитили два трактора

Дерзкая кража случилась ночью 26 сентября в Джидинском районе Бурятии. Там неизвестные похитили сразу два трактора, оставленные вблизи автодороги недалеко от села Додо-Ичетуй. Их стоимость владелец оценил в сумму свыше миллиона рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, по факту случившегося райотдел полиции уже возбудил уголовное дело.«Если вы обладаете какой-либо информацией о данном преступлении или о местонахождении похищенной техники, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (301 34) 97-5-12, 8 (924) 653-67-77 или 102. Анонимность гарантируется», - обратились к жителям республики в МВД.Полиция настоятельно рекомендует собственникам не оставлять свое имущество без присмотра и принимать необходимые меры для его сохранности.