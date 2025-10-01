Происшествия 01.10.2025 в 17:13

В Бурятии исчезнувшая на базе отдыха пенсионерка через 10 дней вернулась домой

Все это время женщину безуспешно пытались найти
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии исчезнувшая на базе отдыха пенсионерка через 10 дней вернулась домой
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии спустя 10 суток нашлась 75-летняя женщина, постоялица базы отдыха Хакусы в Северо-Байкальском районе. Напомним, рано утром 21 сентября пенсионерка ушла на термальные источники и пропала. Все это время ее пытались найти.

«Женщина самостоятельно вышла к территории проживания в частном доме. От медицинской помощи она отказалась. С ней всё в порядке», сообщили в телеграм-канале «Северобайкальск-инфо.24/7».
Теги
розыск

Все новости

Арестованный экс-министр транспорта Бурятии частично признал вину
01.10.2025 в 17:52
В Улан-Удэ летом обеспечили работой более тысячи подростков
01.10.2025 в 17:47
В Бурятии исчезнувшая на базе отдыха пенсионерка через 10 дней вернулась домой
01.10.2025 в 17:13
Бастрыкин взял на контроль еще одну дорогу в Бурятии
01.10.2025 в 17:04
В Улан-Удэ полицейские домчали горожанку до больницы с мигалками
01.10.2025 в 16:53
В Бурятии глава Еравнинского района уходит на СВО
01.10.2025 в 16:12
В Бурятии осудят бывшего и. о. главы Закаменска за «сиротские дома»
01.10.2025 в 15:59
В Бурятии похитили два трактора
01.10.2025 в 15:42
Житель Бурятии покоряет Китай своей колбасой
01.10.2025 в 15:20
В Бурятии выпустили коллекционные монеты в честь юбилея Тункинского нацпарка
01.10.2025 в 14:55
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
Арестованный экс-министр транспорта Бурятии частично признал вину
Несмотря на это, он останется в камере
01.10.2025 в 17:52
В Бурятии похитили два трактора
Свидетелей происшествия просят связаться с полицией
01.10.2025 в 15:42
В Улан-Удэ школьник застрял между бетонными блоками
Он получил перелом
01.10.2025 в 13:14
«Подкараулю и отомщу»
Новосибирец поджег квартиру отказавшей ему девушки — внутри была ее дочка
01.10.2025 в 13:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru