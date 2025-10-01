Происшествия 01.10.2025 в 17:13
В Бурятии исчезнувшая на базе отдыха пенсионерка через 10 дней вернулась домой
Все это время женщину безуспешно пытались найти
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии спустя 10 суток нашлась 75-летняя женщина, постоялица базы отдыха Хакусы в Северо-Байкальском районе. Напомним, рано утром 21 сентября пенсионерка ушла на термальные источники и пропала. Все это время ее пытались найти.
«Женщина самостоятельно вышла к территории проживания в частном доме. От медицинской помощи она отказалась. С ней всё в порядке», сообщили в телеграм-канале «Северобайкальск-инфо.24/7».
Тегирозыск